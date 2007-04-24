За чей счет будет пополняться пенсионный фонд?

Парламентарии рассматривают новый проект закона о профессиональном пенсионном страховании. В Министерстве труда и социальной защиты предлагают новшества, которые приведут к увеличению размеров пенсий.

Профессиональное пенсионное страхование будет обеспечиваться за счет взносов нанимателей. Такой проект закона должны принять в мае-июне этого года парламентарии.

Дело в том, что в Беларуси размер пенсионных отчислений - один из самых высоких в странах СНГ и Балтии. Он составляет в основном 29% от фонда заработной платы для нанимателя и 1% - для работника. Изменения источников финансирования досрочных пенсий работникам, занятых в особых условиях труда, должны облегчить общую пенсионную систему.

На сегодняшний день ранние пенсии выплачивают за счет общих пенсионных средств. На них расходуется 11% ВВП - это много. И с каждым годом число получателей ранних пенсий растет. Возникает вопрос: как поддержать финансовую стабильность пенсионных систем на будущее? В Министерстве труда и социальной защиты предлагают выплачивать ранние пенсии из отдельного источника, сформировать ее за счет целевых взносов работодателей, которые предлагают работу в особых условиях труда. Для работодателей предполагаются дополнительные взносы.

Проект закона должны были уже принять, но один спорный вопрос отложил его принятие. Согласно новшествам, работник, занятый на вредных условиях труда и получивший право на досрочную профессиональную пенсию, будет получать ее до общеустановленного пенсионного возраста только в том случае, если он перейдет на работу с безопасными условиями труда. Всего в стране на вредной работе работают 50 тысяч человек. Ясно, что условия их деятельности сказываются на их здоровье. Поэтому принятие данного закона - это дополнительный стимул для работника обезопасить себя, считают в Министерстве труда и социальной защиты.

Предполагается, что если человек не перестанет работать во вредных условиях труда до достижения общеустановленного пенсионного возраста, то он будет получать две пенсии после того, как достигнет его. Это общая пенсия от государства и пенсия, которая будет сформирована за счет дополнительных средств за время его работы во вредных условиях труда, - заявила начальник главного управления пенсионного обеспечения и социального страхования Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Валентна Королева.