За 2010 год на продаже продукции за рубеж белорусские аграрии заработали более $2 млрд

Об этом заявили в Минсельхозпроде. Молочные продукты – главный конек белорусского экспорта продовольствия. Белая нефть – основной источник валютных доходов для белорусских аграриев.

Здесь же сообщили, что Правительство пересматривает инвестдоговор с французско-российской компанией «Данон-Юнимилк», которая не справилась со своими обязательствами.

Сегодня на прилавках наших магазинов до 90% белорусской продукции. Это, пожалуй, основной признак, который характеризует продовольственную безопасность страны и независимость от внешних поставщиков.

В то же время, перед аграриями стоит задача на еде заработать: за пять лет поднять экспорт продовольствия до семи миллиардов долларов. Для сравнения, сейчас такую выручку дают калийные удобрения. Основных доходов ждут от молочной отрасли. К примеру, это предприятие не только обеспечивает молоком пол-Минска, но и давно выгодно работает на несколько российских регионов. Конкуренцию обеспечивает за счет качества и широкого ассортимента, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Татьяна Маргер, главный технолог молочного завода:

Продукты, которые отличаются максимальным разнообразием, это сырки глазированные. Завод выпускает их более 80 видов.

Эдуард Чернявский, генеральный директор молочного завода:

Где-то 129% у нас темп роста к уровню прошлого года по экспорту. Конечно, в общем это не так много, где-то 18-20%. Но работа в этом направлении продолжается.

Однако и такая планка оказалась под силу не каждому инвестору. Желающих вкладывать деньги в белорусскую молочную отрасль сегодня даже слишком много. Потому что выгодно. Поэтому и с претендентов, и с владельцев государственных акций особый спрос.

Акценты работы с инвесторами в «белое золото» на прошлой неделе еще раз обозначил Президент. Был и повод: французско-российская компания себя не оправдала. Весь год молочный завод под их руководством работал с минусовой рентабельностью, хотя в среднем по республике она более 9%. В итоге соглашение уже пересматривается на правительственном уровне.

Надежда Котковец, первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Пришел, по дешевке долю акций скупил, и ты уже хозяин молочного завода и вся сырьевая зона «на полусогнутых» к тебе. Так не будет.

У каждого вкладчика есть свои обязательства. Взамен на дешевые акции и тепличные условия он должен приносить пользу. В виде развития производства, а в конечном итоге – привлечения в страну валюты.

Надежда Котковец, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Это углубленная переработка, это реализация нашей продукции на экспорт по максимально дорогим ценам, чтобы валюта в страну шла. Не важно, в частные формы собственности она приедет или в государственные. Она придет в белорусские банки.

Белорусское молоко уже сравнивают с нефтью. Не на вкус и цвет – деньги не пахнут. У отрасли появился реальный шанс заработать. Осталось им воспользоваться: в планах – вдвое увеличить экспорт за ближайшие пять лет. Ведь рентабельность продажи молока за рубеж сейчас составляет «космические» 40%. В то же время, поставки на внутренний рынок дают максимум два.

Молоко, хоть продукт и стратегический, но для белорусов, должен быть дешевым. Как и любой другой. Забота об аграрном секторе в Беларуси уже традиционна. Господдержка отрасли у нас сейчас в три-четыре раза весомее, чем, к примеру, в России и Казахстане, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В результате на нашем прилавке мы получаем цены значительно ниже мировых. К которым уже начали привыкать даже соседи по СНГ.