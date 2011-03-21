За 2010 год экспорт белорусских товаров в Россию составил почти $10 млрд

Причем, это и продукты питания, и промышленные товары. Секрет успеха – в банальном соотношении цены и качества. И накануне Президент, общаясь с российскими журналистами, пояснил, что подобными ценами Беларусь, по сути дела, субсидирует россиян при покупке молочной продукции.

Мария Петровна заведует продовольственным магазином в небольшом российском городке Хиславичи, в 20 километрах от белорусско-российской границы. Говорит, что белорусская продукция на прилавках ее магазина никогда не залеживается. Молоко, сметана, масло, мясо от российских производителей зачастую уступают по качеству и по цене.

Россияне:

Белорусская продукция в наших магазинах есть. Стараемся ее брать. Она и по качеству лучше, и по цене.

Очень приятно вашу продукцию покупать. Даже ездим специально в Беларусь иногда. Покупаем молоко, кефир, сметану, ряженку, творожок.

Белорусские товары превосходные, намного лучше, чем российские. И по качеству, и по вкусу. Мы бы сами в Беларусь поехали жить, да уже поздно.

Конкурировать с белорусскими производителями россиянам, действительно, сложно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Здесь работает гарантия сочетания цена-качество.

Тамара Погребная, заведующая отделом универмага (Россия):

Холодильники, морозильники, телевизоры. Белорусские товары у нас пользуются хорошим спросом.

Кстати, если в Российской Федерации на прилавки государственных магазинов нашим продуктам пробиться не так просто (таким образом здесь защищают своих производителей), то местные коммерсанты уже давно поняли, что с белорусской продукцией работать не только проще, но и выгодней.

Людмила Геращенко, продавец коммерческого магазина (Россия):

Хлеб белорусский у нас дешевле. Молочная продукция у нас вся белорусская, а наши производители особым спросом не пользуются у населения. По качеству вообще отлично. У меня ребенок, я ему молоко беру только белорусское.

Только за 2010 год наша страна экспортировала восточному соседу товаров почти на 10 миллиардов долларов. На половину больше, чем в 2009. В этом же году продукции в Россию из Беларуси будет поставлено не меньше. Специалисты утверждают: такому спросу на наш товар предложение обязательно найдется.