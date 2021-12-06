За 10 месяцев ВВП Минска составил более 45 млрд рублей

Новости Беларуси. Минск формирует около трети валового внутреннего продукта страны. За 10 месяцев ВВП Минска составил более 45 миллиардов рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По сравнению с 2020 годом эта сумма выросла. Драйверами роста стали обрабатывающая промышленность, торговля и связь. Активно развивается и строительная сфера. За год введено в эксплуатацию более 700 тысяч квадратных метров жилья. Это значительно превышает годовое задание. Почти 1 700 квартир получили многодетные семьи.