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За 10 месяцев ВВП Минска составил более 45 млрд рублей

06 декабря 2021 15:38
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Новости Беларуси. Минск формирует около трети валового внутреннего продукта страны. За 10 месяцев ВВП Минска составил более 45 миллиардов рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

За 10 месяцев ВВП Минска составил более 45 млрд рублей-1

По сравнению с 2020 годом эта сумма выросла. Драйверами роста стали обрабатывающая промышленность, торговля и связь. Активно развивается и строительная сфера. За год введено в эксплуатацию более 700 тысяч квадратных метров жилья. Это значительно превышает годовое задание. Почти 1 700 квартир получили многодетные семьи.  

# Экономика # Экономика # Фотофакт

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