Прямой эфир

З пачатку года складскія запасы ў рэгіёне скараціліся на 8%

27 апреля 2010 15:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Прадпрыемствы Міншчыны скарачаюць складскія запасы. Як вядома, у вобласці дзейнічае адмысловая праграма і вызначаны графікі рэалізацыі прадукцыі.

Мінаблвыканкам увесь час адсочвае сітуацыю. З пачатку года складскія запасы ў рэгіёне — а тавараў у студзені назбіралася на 1 трыльён 300 мільярдаў рублёў — скараціліся на 8%, толькі за сакавік – амаль на 3%. Паводле спецыялістаў, гэта нядрэнна.

Добра спраўляюцца прадпрыемствы лёгкай прамысловасці. Так, жодзінскія вытворцы трыкатажу з пачатку года павялічылі экспарт у паўтара разы і выручылі 4 мільёны долараў. Гэтыя паказчыкі – адны з самых лепшых сярод прадпрыемстваў «Беллегпрама». Сюжэт Сяргея Манько – пра той запас, які бяды не чыніць.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
27 апреля 2010 15:40

Унікальны селекцыйны комплекс адкрылі ў Нясвіжы на базе мясцовай вопытнай станцыі

27 апреля 2010 14:42

Сотрудничество Беларуси и Бранденбурга обсудили в Минске

27 апреля 2010 12:44

Более 100 проектов представлены на Брестском инвестиционном форуме