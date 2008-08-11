Южные районы Витебщины вышли на финишную прямую в уборочной компании 2008

Несмотря на климатические особенности региона урожай в этом году и здесь превзошел все ожидания.

В сельхозпредприятии "Браздетчино" отродясь не бывало такого урожая. 65 центнеров с гектара. Здесь до сих пор не верят в свою удачу, однако, и удачей это не назовешь. Для того, чтобы достичь таких показателей, сельчанам пришлось хорошенько потрудиться.

Еще четыре года назад сельхозпредприятие "Браздетчино" считалось аутсайдером уборочной кампании не только в районе, но и в области. Местные поля давали зерна не более 20 центнеров с гектара. Однако после проведения грамотного комплекса агрономических мероприятий эти цифры возросли в три раза.

На сегодняшний день "Браздетчино" занимает первые строчки во всех областных хит-парадах жатва-2008. Здесь первыми начали убирать хлеб на Витебщине. Добились самой большой урожайности. Также сельхозпредприятие первым планирует убрать последний колос с полей, уже через два дня.

Расслабиться после уборочной времени не будет. Уже 14 августа все механизаторы сельхозпредприятия пересядут с комбайнов за руль тракторов. Ведь от того, насколько качественно будут посеяны озимые в этом году, будет зависеть урожай-2009.

