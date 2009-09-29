Южная Корея заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в инвестиционной сфере и торговле

Об этом заявил председатель Торгово-промышленной палаты Республики Корея Сон Гён Шик на встрече с премьер-министром Беларуси.

В числе преимуществ Беларуси корейский гость отметил выгодное географическое положение, заключение таможенного союза со странами СНГ, благоприятные условия для развития предпринимательства.

Двусторонние торгово-экономические отношения динамично развиваются, растет товарооборот. В прошлом году он увеличился почти наполовину и превысил 200 миллионов долларов.

Председатель торгово-промышленной палаты Республики Корея выразил уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества и пригласил с ответным визитом делегацию Белорусской торгово-промышленной палаты.

- Мы будем наращивать сотрудничество в области инвестиций и торговли. Мы также видим большой потенциал в развитии технологий между двумя странами. Корейский экономический круг будет прилагать максимальные усилия для того, чтобы практические проекты осуществлялись, - заявил Сон Гён Шик.