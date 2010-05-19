Юридическим лицам в Беларуси запретят быть «лучшими», «первыми» и «единственными»

Под табу закона попадут названия вновь создаваемых субъектов, в котором будут присутствовать слова в превосходной степени сравнения. И теперь бизнес-регалии и звания можно будет лишь заслужить, а не зарегистрировать лишь по собственному желанию.

Отныне у белорусского бизнеса будет куда более скромное выражение юридического лица. После того как Министерство юстиции изменило требования к названиям компаний и предприятий, многим предпринимателям, видимо, придется изменить своим амбициям. Ведь о том, что именно ваше производство — номер один — ни в названии компании, ни на этикетке продукции теперь не укажешь.

Жанна Гринюк, эксперт в области маркетинга и брендинга:

Этика бизнес-среды пока не созрела до понимания того, что неприлично себя называть первым, если ты на самом деле таковым не являешься.

Юрлицам, которые только создают или регистрируют свою компанию, нельзя будет использовать в названии слова «единственный», «первый», «лучший» и прочие, намекающие на бизнес-превосходство. Так в стране будут бороться с недобросовестной конкуренцией и защищать права тех, кто и вправду — первый или номер один.

Александр Атрахимович, директор рекламно-коммерческой дирекции ЗАО «Столичное телевидение»:

Любое присутствие слов сравнительной степени в наименовании юридического лица однозначно может ввести в заблуждение потребителей. Сначала надо заслужить, чтобы быть первым, лучшим, а не получить это просто так при регистрации предприятия.

Между тем, в названиях магазинов и на рекламных щитах «первых» может быть несколько даже в одной и той же сфере. К примеру, в Минске мы нашли салон красоты, в названии которого и вовсе два новозапрещенных слова. Насколько имя делает парикмахерской деньги — с нами не поделились.

Зато Екатерина не делала явное тайным. Названию она доверяет не намного меньше, чем составу. Екатерина не раз покупалась на продукты, которые, если верить упаковке, должны были быть лучшими. Поэтому сейчас девушка уверена: не уверен в рыночном превосходстве — дай дорогу к этикетке другим.

Екатерина:

Конечно, это надо заслужить — чтобы проходили опросы, исследования, чтобы потребителями определялось в первую очередь.

Жанна Гринюк, эксперт в области маркетинга и брендинга:

Безусловно, это признак бессилия маркетинга. Если не можем по-другому объяснить потребителю, почему он должен выбрать наш товар, то мы используем слова, сравнивающие себя с конкурентами в лучшую сторону.

Маркетологи полагают, что название— пусть и верхушка, но лишь 10% потребительской пирамиды. И без массивного и прочного фундамента спрос все равно непременно пойдет вниз. А вот в каком направлении двигаться тем, кто превзошел себя же лишь на этикетке, наверное, виднее «первым», «лучшим» и «единственным».