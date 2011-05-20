Юй Сюйсинь: Китайские предприятия очень заинтересованы в сотрудничестве с Беларусью

Международный форум собрал сегодня в Витебске представителей нашей страны, Германии, Грузии, Италии, Китая, Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Швеции.

Это первая подобная встреча в Беларуси на региональном уровне. Предприятия Витебщины презентовали более 150 проектов в области энергосбережения, пищевой и деревообрабатывающей промышленности, машиностроении, фармацевтике, туризме и логистике. Бизнесмены интересовались также высокотехнологичными разработками. К слову, инновационной продукции регион в текущем году планирует выпустить на полтора миллиона долларов.

Юй Сюйсинь, советник по торгово-экономическим вопросам Посольства КНР в Республике Беларусь:

Китайские предприятия очень заинтересованы в сотрудничестве с Беларусью. Мы интересовались предложениями свободной экономической зоны. Сейчас мы уже приняли участие в строительстве гидроэлектростанции в Витебской области. Но еще больше наших предприятий хотят принять участие в другой сфере. Например, высоких технологий.

Гунтер Хёфт, коммерческий директор компании «Heuft GmbH» (Германия):

Я думаю, что мы сделаем интересные предложения. Сейчас мы видели продукцию белорусских предприятий. Разговаривали с их представителями. Ведутся также и в других направлениях переговоры. И я надеюсь, проекты будут успешно реализованы.