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Январские морозы существенно не повлияли на состояние озимых в Беларуси

16 февраля 2010 16:07
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Опасения у специалистов вызывают лишь западные районы Витебщины. В январе там отмечены самые низкие температуры на фоне недостаточного снежного покрова.Уже сегодня ясно, что некоторые поля в регионе придется пересевать, особенно под озимым рапсом. Именно эта культура больше всего подверглась переохлаждению. На Шарковщине, к примеру, рапс погиб на 60-80% площадей. Точную картину состояния посевов специалисты определят ранней весной, когда начнётся интенсивное таяние снега.
# Экономика

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