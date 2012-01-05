Якобсон: Комитет госконтроля должен уйти от мелких и незначительных для экономики мероприятий и заняться серьезной аналитикой

Новости Беларуси. Об этом глава ведомства заявил в ходе рабочего совещания с руководителями департамента финансовых расследований по Брестской области.

Он подчеркнул, что, несмотря на создание Следственного комитета, приоритетным направлением работы финансовой милиции по-прежнему остается борьба с теневой экономикой. Одна из главных задач — пресечение работы лжеструктур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Нам останется работа, которая и была: оперативно-розыскные мероприятия. И от качества работы будет зависеть наше сотрудничество с новым следствием. Тема сегодняшнего совещания: построить качественную работу, чтобы следственный комитет не имел к нам претензий.