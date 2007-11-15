Ядерное топливо появится в энергобалансе Беларуси к 2020 году

Победитель тендера на строительство белорусской АЭС станет известен уже июле 2008 года.

К апрелю наша страна определится с выбором площадки. Сегодня в Минэнерго обсудили подробности будущего проекта. В составе министерства появится Дирекция строительства атомной электростанции, в МЧС - Госатомнадзор. Генеральным проектировщиком стало предприятие "Белнипиэнергопром". Строительство станции может начаться уже через пару лет.

Ввод ядерного топлива в энергобаланс Беларуси снизит не только долю природного газа которая в настоящее время составляет около 80%. Мощность в две тысячи мегаватт Атомной станции урежет тарифы на электроэнергию в республике. Где-то на 15%. Через два года стоимость российского газа для Беларуси может составить 170 долларов за тысячу куб. м. Ядерное топливо значительно дешевле органического. А запасы можно сделать на 10 лет вперед.

В числе основных поставщиков оборудования для белорусской АЭС рассматриваются несколько компаний. В выборе основного партнера Беларусь склоняется именно к России. Окончательное решение примет недавно созданная комиссия.

Международным экспертом по строительству выступит украинский институт "Энергопроект". Киевляне занималась проектированием Игналинской, Ровенской и венгерских АЭС. Отработанное топливо временно будут хранить на станции. В перспективе оно может переправляться в Швецию, где строится окончательный могильник, либо расщепляться на трансмутационной установке. Но это пока дорого.

В качестве перспективных площадок рассматриваются Краснополянская и Кукшиновская. Предварительная оценка будет дана через полгода. Окончательное решение - где в Беларуси строить АЭС - примут в конце 2008 года.