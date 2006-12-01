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Ядерная энергетика - стабильная экономика

01 декабря 2006 11:49
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Собственная ядерная энергетика гарантирует национальную безопасность Беларуси. Так считает глава государства. 1 декабря Александр Лукашенко проведет совещание по вопросам повышения энергетической безопасности страны.Президент заметил, что в республике 85% энергоресурсов импортируется. И это основная причина зависимости от внешних поставок. Растущие цены на энергетические ресурсы и истощение мировых запасов - все это заставляет искать новые пути развития собственной энергетики. Сегодня на совещании планируется принять решение - стоит ли строить в Беларуси атомную электростанцию.
# Экономика

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