Ядерная энергетика - стабильная экономика

Собственная ядерная энергетика гарантирует национальную безопасность Беларуси. Так считает глава государства. 1 декабря Александр Лукашенко проведет совещание по вопросам повышения энергетической безопасности страны.Президент заметил, что в республике 85% энергоресурсов импортируется. И это основная причина зависимости от внешних поставок. Растущие цены на энергетические ресурсы и истощение мировых запасов - все это заставляет искать новые пути развития собственной энергетики. Сегодня на совещании планируется принять решение - стоит ли строить в Беларуси атомную электростанцию.