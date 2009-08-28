Яблоки раздора: сохранять и перерабатывать еще не научились

Поэтому витаминный продукт обречен попасть к потребителю в виде соков, пюре и вин.В зимнее время белорусские яблоки на прилавках магазинов опять заменят собратья из Польши, Бразилии и Голландии. Если выращивать в Беларуси уже научились, то сохранять и перерабатывать — еще не совсем. Нынешний год не стал урожайным на яблоки, однако даже то, что удалось собрать, может так и не дойти до потребителя. Битва за яблочный урожай идет активная. Хотя эксперты подсчитали, что в этом году витаминов будет на четверть меньше, чем в прошлом. Это нормально – сады отдыхают. В это же время отдыхают магазины от наличия белорусского яблока. По фруктовому изобилию в магазине можно изучать географию. Чуть южнее – Бразилия. Вот европейская часть – Голландия и Польша. С трудом найдешь только одну страну на яблочной карте - Беларусь. Подсчитано, что каждый белорус должен съедать 80 килограммов яблок в год, но, увы, недодает аж наполовину. В 2004 году приняли программу, чтобы избежать «яблока раздора» - так вот в соответствии с ней уже в 2010 году белорусские сорта должны изобиловать не только на рынках с частных погребков. Яблочный мониторинг проводится ежегодно. Как и в прошлом, так и в этом году родные наливные не влились в белорусские торговые ряды. А станут ли они экспортными в свете давно перезревшей проблемы на внутреннем рынке - говорить не приходится.