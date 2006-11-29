Взятками земельный вопрос не решишь

Прокуратура намерена повышать эффективность надзора за исполнением земельного законодательства.

Около трех тысяч уголовных дел о коррупции возбуждено правоохранительными органами страны с начала года. Это на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2005-го. Об этом 29 ноября сообщил генпрокурор Беларуси Петр Миклашевич.

По установленным нарушениям земельного законодательства вынесено свыше 180 актов прокурорского реагирования, возбуждено 5 уголовных дел. Во время проверок выявлено около 38 тысяч неиспользуемых участков. Больше всего нарушений в пригородах Минска и областных центров. Выделенные для строительства жилых домов участки зачастую используются не по целевому назначению - для мастерских, СТО, под развлекательные заведения, под строительство многоэтажных домов.

Тем временем, уже через месяц неиспользованные земельные участки невозможно будет продать. Согласно указу пустующие и заброшенные земельные угодья будут безвозмездно изъяты у владельцев любой формы собственности. Новые законодательные нормы, которые вступят в силу 1 января 2007 года, будут касаться также других вопросов землепользования.

Сейчас во всех областях республики работают инвентаризационные комиссии. Их задача - выявить земельные участки, которые не используются по назначению.

"Если земельный участок без дома, то будет изъят, в том случае если не будет законсервирован или не будет начато строительство", - сообщил руководитель Минской областной землеустроительной и геодезической службы Геннадий Плисковский.

В минской области выявлено более пяти тысяч участков, подлежащих изъятию, больше половины из них уже перераспределены новым владельцам, остальные будут проданы на аукционах.

Только в Боровлянском сельсовете желающих приобрести землю больше трех тысяч человек. Спрос в несколько раз превышает предложение.

С нового года изменяется процедура и приобретения земельных участков в столице и областных центрах для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Она станет проще.



"Раньше участок нельзя было освоить без проектной документации, а сейчас эта процедура исключается и можно готовить документы параллельно сразу после принятия решения об отводе земли", - отметил заместитель руководителя Минской городской землеустроительной и геодезической службы Иван Микуло.

Новые нормы земельного законодательства позволят не только упростить процедуры приобретения и отчуждения участков, но и пресечь нелегальный оборот земельных ресурсов.