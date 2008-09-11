Взносы Беларуси и России в союзный бюджет в следующем будут пропорционально увеличены на 20%

Об этом было заявлено сегодня на расширенном заседании Комиссии парламентского Собрания союза Беларуси и России. На нем парламентарии двух стран обсудили параметры проекта бюджета на 2009-й, который оценивается в сумме более 5 миллиардов российских рублей. Можно отметить, что союзный бюджет носит инновационный характер.



Приоритет отдан таким программам как развитие трансгенных технологий и нанотехнологий, работе со стволовыми клетками. Как отметили союзные парламентарии, удалось достичь консенсуса и в вопросах распределения временно свободных денежных средств. Их будут размещать в кредитных организациях государств-участников. Также отметим, что в октябре белорусский парламент должен ратифицировать соглашение о союзной собственности. Россия этот документ уже ратифицировала.