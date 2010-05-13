Вытворчасць малака «экстра класа» павялічваюць на Міншчыне
Сення перапрацоўшчыкам прадукцыю найвышэйшага гатунку могуць прапанаваць ужо 14 раенаў вобласці.Работу па павышэнні якасці малака ў Беларусі пачалі яшчэ ў 2006-м. Сучасныя малочныя комплексы, селекцыя, збалансаваня кармавая база, надзейныя жывелагадоўчыя кадры і кантроль за якасцю прадукцыі на ўсіх этапах – формула малочнага поспеху. Справа гэта хоць і клопатная, але прыбытковая. Розніца ў коштах паміж малаком вышэйшага гатунку і класа-экстра – на чвэрць. Да таго ж, такі прадукт можа стаць надзейнай крыніцай экспартнай выручкі.