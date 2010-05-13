Прямой эфир

Вытворчасць малака «экстра класа» павялічваюць на Міншчыне

13 мая 2010 16:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Сення перапрацоўшчыкам прадукцыю найвышэйшага гатунку могуць прапанаваць ужо 14 раенаў вобласці.Работу па павышэнні якасці малака ў Беларусі пачалі яшчэ ў 2006-м. Сучасныя малочныя комплексы, селекцыя, збалансаваня кармавая база, надзейныя жывелагадоўчыя кадры і кантроль за якасцю прадукцыі на ўсіх этапах – формула малочнага поспеху. Справа гэта хоць і клопатная, але прыбытковая. Розніца ў коштах паміж малаком вышэйшага гатунку і класа-экстра – на чвэрць. Да таго ж, такі прадукт можа стаць надзейнай крыніцай экспартнай выручкі.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
13 мая 2010 11:14

А. Лукашенко: Я очень надеюсь, что за время Вашего визита мы сможем достичь очень серьезных и позитивных сдвигов в наших отношениях

13 мая 2010 10:46

С. Кизима, доктор политических наук: Товарооборот с Вьетнамом в ближайшие годы может составить 500 млн долларов

13 мая 2010 07:49

Греция получила первый транш МВФ — 5,5 млрд евро антикризисной помощи