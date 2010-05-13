Вытворчасць малака «экстра класа» павялічваюць на Міншчыне

А. Лукашенко: Я очень надеюсь, что за время Вашего визита мы сможем достичь очень серьезных и позитивных сдвигов в наших отношениях

В Беларуси с официальным визитом находится Президент Вьетнама Нгуен Минь Чиет. Сегодня с азиатским лидером встретился Президент А. Лукашенко.