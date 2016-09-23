Выставка-ярмарка «Еврорегион «Неман» в Гродно: подписано 2 договора на сумму $50 млн

Новости Беларуси. Два инвестдоговора на сумму 50 миллионов долларов в сфере строительства и сельского хозяйства подписаны 23 сентября в рамках экономического форума «Еврорегион «Неман», который проходит в Гродно.

Деловая площадка объединила 160 участников из Беларуси, России, Польши и Литвы.

Впереди у бизнесменов – два дня напряженной работы. К слову, форум уже стал эффективной площадкой для поиска новых партнеров и заключения выгодных сделок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Денис Карпович, председатель Чешско-белорусской торгово-промышленной палаты:

Учитывая, что регион приграничный, логистическая цепочка достаточно интересная может быть, потому что себестоимость продукции может быть достаточно интересной и конкурентоспособной в Чехии.

Ян Липин, начальник отдела управления коммерции провинции Ганьсу Китайской Народной Республики:

За время сотрудничества нашей провинции с Республикой Беларусь, ваша страна предоставила очень много возможностей для инвестирования. Например, в сферах сельского хозяйства, услуг, торговли. Конечно, туристическое направление также очень интересно для Китая. Например, такая возможность, чтобы китайцы могли посещать красивый город Гродно и вообще Гродненскую область. И чтобы белорусы могли посещать Китай.