Выставка-ярмарка «Еврорегион «Неман-2016» начинает работу в Гродно

Новости Беларуси. 23 сентября в Беларуси открывается один из самых представительных экономических форумов в стране «Еврорегион «Неман». Для его проведения по традиции выбран город Гродно, который располагается в 20 километрах от границы с Евросоюзом.

На одной площадке соберутся более 160 участников из регионов Беларуси, Польши и Литвы. За два дня форума бизнесмены не только познакомятся с потенциальными возможностями своих коллег, но и заключат конкретные контракты.

Планируется, что выставку также посетят представители дипкорпуса, делегации деловых кругов и органов госуправления регионов Чехии, Бразилии, Пакистана и Китая.

Отметим, за время своего существования экономический форум поспособствовал созданию нескольких сотен совместных предприятий, открыл рынки соседних государств для белорусских товаров. Кроме того, во время «Еврорегиона Неман» запланировано проведение инвестиционного форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.