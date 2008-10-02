Высший Хозяйственный суд Беларуси и Верховный суд Венесуэлы подписали соглашение о сотрудничестве

Подписи под документом поставили глава ВХС нашей республики Виктор Каменков и председатель политико-административной палаты венесуэльского суда Эвелин Марреро Ортез.

Поздравляя зарубежную коллегу, Виктор Каменков выразил надежду, что это соглашение "будет эффективно работать и принесет пользу как гражданам обоих государств, так и субъектам хозяйствования".



"Беларусь получит в лице субъектов хозяйствования, которые уже сотрудничают с Венесуэлой в плане экономики правовую защиту, - отмечает Виктор Каменков. - Мы будем знать законодательство венесуэльской республики, мы будем знать судебную практику. Правила игры – для чего мы туда идём. Я вообще считаю, что наши экономические усилия за пределами, то есть наш экспорт, импорт в том числе мы всегда должны сопровождать правовым регулированием, чтобы знать, на что мы идём."

В свою очередь Эвелин Марреро Ортез отметила, что подписание соглашения — это начало нового этапа сотрудничества между обоими государствами.

"Я считаю, что это очень важный шаг в начале налаживания отношений в сотрудничестве в области законодательной, в области экономической, которая имеет большое значение как для РБ, так и для Венесуэлы, - говорит Эвелин Марреро Ортиз. И я считаю, что это сотрудничество имеет очень большое будущее. Беларусь – это большая страна и я увожу с собой очень большой груз той информации и сведений, которые я здесь получила. И я постараюсь поделиться ими с моими коллегами. Я лично обещаю проследить за исполнением того соглашения, которое мы здесь подписали."

