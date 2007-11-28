Высшему образованию - господдержка по высшему разряду

В Беларуси разрабатывается Национальная программа развития высшего инновационного образования на 2008-2010 годы.

Документ предусматривает внедрение лучших мировых образцов в отечественную образовательную систему. По предварительным подсчетам, на реализацию программы потребуется более 2 трлн. рублей. Отметим, в текущем году в системе образования страны было подготовлено 72 тысячи специалистов с высшим образованием, 44 тысячи - со средним специальным и 45 тысяч - с профессионально-техническим.



Решены вопросы по упорядочению приема в учебные заведения, взиманию платы за обучение, перевода с платной формы на бюджетную, распределению молодых специалистов. Приняты меры и по сокращению оттока одаренной молодежи за границу.

На создание целостной системы выявления и поддержки талантливой молодежи направлена программа "Молодые таланты Беларуси".

В настоящее время существует проблема нехватки мест в общежитиях для иногородних студентов. Обеспеченность в студенческих общежитиях 66%, а в ряде учебных заведений не превышает 50%. Принято решение - в Минске в 2008 году планируется начать строительство студенческой деревни на 11 тысяч человек.