Высокая урожайность зерновых при минимуме потерь

Урожай зерна в Беларуси в этом году должен составить не менее 7 млн. 200 тысяч тонн. Такую задачу поставил премьер-министр Сергей Сидорский во время рабочей поездки в Минскую область.

Цель посещения региона - состояние посевов и подготовка к уборке урожая. В целом состоит задача собрать 8 млн.тонн зерна. Кроме того, в текущем году в Беларуси планируется произвести 150 тысяч тонн пивоваренного ячменя и 60 тысяч тонн льна.



Премьер-министр потребовал обеспечить максимально высокую урожайность зерновых при минимуме потерь, учитывая ошибки прошлого года. Напомним, тогда они составили около 1 миллиона тонн.

По словам Сергея Сидорского, в текущем году на проведение посевной кампании государство направило 1 триллион белорусских рублей.