Высокая урожайность зерновых при минимуме потерь

Цель посещения региона - состояние посевов и подготовка к уборке урожая. В целом состоит задача собрать 8 млн.тонн зерна. Кроме того, в текущем году в Беларуси планируется произвести 150 тысяч тонн пивоваренного ячменя и 60 тысяч тонн льна.
Премьер-министр потребовал обеспечить максимально высокую урожайность зерновых при минимуме потерь, учитывая ошибки прошлого года. Напомним, тогда они составили около 1 миллиона тонн.
По словам Сергея Сидорского, в текущем году на проведение посевной кампании государство направило 1 триллион белорусских рублей.