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Высокая урожайность зерновых при минимуме потерь

07 июня 2007 11:14
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Урожай зерна в Беларуси в этом году должен составить не менее 7 млн. 200 тысяч тонн. Такую задачу поставил премьер-министр Сергей Сидорский во время рабочей поездки в Минскую область.

Цель посещения региона - состояние посевов и подготовка к уборке урожая. В целом состоит задача собрать 8 млн.тонн зерна. Кроме того, в текущем году в Беларуси планируется произвести 150 тысяч тонн пивоваренного ячменя и 60 тысяч тонн льна.

Премьер-министр потребовал обеспечить максимально высокую урожайность зерновых при минимуме потерь, учитывая ошибки прошлого года. Напомним, тогда они составили около 1 миллиона тонн.

По словам Сергея Сидорского, в текущем году на проведение посевной кампании государство направило 1 триллион белорусских рублей.

# Экономика

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