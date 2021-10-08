Выручка Klaipedos nafta в 2021 году сократилась на 25%

В программе Новости «24 часа» на СТВ деловой обзор с Натальей Надольской.

Нефтетерминалы Клайпедского порта подсчитывают убытки. Выручка компании Klaipedos nafta в 2021 году сократилась на 25 % – до 44 миллионов евро. Об этом сообщил литовский оператор терминалов нефти и сжиженного газа через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.

Ранее руководство Klaipedos nafta прогнозировало, что 2021 год станет тяжелым для компании, лишившейся грузов белорусского экспортера – «Белорусской нефтяной компании».

Напомним, в конце 2020 года БНК приняла решение об остановке экспорта нефтепродуктов через порты Клайпеды. В Клайпедском порту опасаются сокращения государственных инвестиций и обострения внутренней конкуренции на фоне потери белорусских грузов.