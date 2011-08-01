Выпускники и практиканты ПТУ и вузов помогают собирать урожай в Беларуси

Белорусские аграрии уже получили третий миллион тонн зерна. Убрано более трети урожайных полей, а в Гомельской области преодолен половинный рубеж. Гродненские комбайнеры идут третьими и здесь на полях, по традиции, самая высокая урожайность - свыше 40-ка центнеров с гектара. Аграриям этого региона в уборке зерновых помогают более 900-от студентов и работников предприятий области. На поля хозяйств уже вышли свыше 300-от единиц привлеченной техники, а также около полусотни механизаторов и водителей, которые трудятся на промышленных предприятиях Гродно и районов. Хлеборобам также помогают выпускники и практиканты ПТУ и вузов. Они работают на уборке соломы, зерносушильных комплексах, с их участием созданы механизированные звенья.