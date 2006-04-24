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Выполнение столицей программы энергосбережения под угрозой

24 апреля 2006 11:46
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Столичные власти призывают предприятия снизить энергетический аппетит и потуже затянуть пояса. Холодная зима, поздняя весна лишь усугубили положение. Показатель энергоэффективности один из самых важных. Мировые цены на газ и нефтепродукты не стоят на месте. Пока столица отстает от других регионов страны, где с задачей рационального использования ресурсов справляются более успешно. В Мингорисполкоме и рады бы экономить, да только погода не позволяет. Отопительный сезон, к примеру, оказался в этом году на 10 дней длиннее. Значительный рост промышленного производства, который отмечается в столице, для специалистов не оправдание. Беспокоит столичные власти и проблема несвоевременной оплаты за тепло и электроэнергию. За первые три месяца предприятия Минска задолжали энергетикам более трех с половиной миллиардов рублей.
# Экономика

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