Выполнение планов по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого госимущества рассмотрит сегодня правительство

В первом полугодии в Беларуси вовлечено в хозоборот 662 неиспользуемых объекта республиканской собственности. Это 26% от плана. И более трети объектов коммунальной собственности. Не в полной мере выполняются показатели по продаже госимущества. Так, в целом в 2008-ом запланирована продажа 750 объектов республиканской собственности и свыше 2000 коммунальной.



В первом полугодии продано только 33 объекта республиканской и 262 коммунальной собственности. 4 и 13% соответственно. Причина невыполнения заданий – низкие темпы подготовки отраслевыми органами госуправления проектов решений о продаже неиспользуемых объектов, а также нерезультативность проводимых торгов.



В этой связи будут приняты меры для активизации работы в данном направлении, повышена ответственность руководителей органов госуправления за их исполнение.