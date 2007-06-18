Выполнение инвестиционных проектов по энергосбережению под жесткий контроль

Об этом сегодня Президенту страны Александру Лукашенко доложил председатель Комитета госконтроля Зенон Ломать. Он отметил, что в прошлом году из 36 инвестиционных проектов было выполнено всего 16.

Главное контролирующее ведомство страны намерено разобраться в сложившейся ситуации. Кроме того, Зенон Ломать доложил главе государства о ходе проверок процесса выделения земельных участков в Минской области.

Председатель Комитета госконтроля также проинформировал Александра Лукашенко о ходе централизованного тестирования, которое проходит в Беларуси. Абитуриенты уже сдали три экзамена, за нарушение правил из аудиторий было удалено 22 человека. В основном это те, кто использовал во время тестирования мобильные телефоны и другие средства связи.

Также Зенон Ломать предложил Президенту ввести в стране систему контроля за реализацией нефтепродуктов.