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Выполнение инвестиционных проектов по энергосбережению под жесткий контроль

18 июня 2007 10:36
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Об этом сегодня Президенту страны Александру Лукашенко доложил председатель Комитета госконтроля Зенон Ломать. Он отметил, что в прошлом году из 36 инвестиционных проектов было выполнено всего 16.

Главное контролирующее ведомство страны намерено разобраться в сложившейся ситуации. Кроме того, Зенон Ломать доложил главе государства о ходе проверок процесса выделения земельных участков  в Минской области.

Председатель Комитета госконтроля также проинформировал Александра Лукашенко о ходе централизованного тестирования, которое проходит в Беларуси. Абитуриенты уже сдали три экзамена, за нарушение правил из аудиторий было удалено 22 человека. В основном это те, кто использовал во время тестирования мобильные телефоны и другие средства связи.
Также Зенон Ломать предложил Президенту ввести в стране систему контроля за реализацией нефтепродуктов.

# Экономика

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