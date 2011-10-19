Выплаты денежной помощи ветеранам, инвалидам и пенсионерам в Минске начнутся на этом неделе

Дополнительные выплаты для отдельных категорий граждан уже проводятся. Не остались в стороне и предприятия. Здесь тоже ищут нестандартные подходы.

Если нет разницы — зачем платить больше. Хотя, во-первых — тратить. Столичные молокозаводы практически полностью перешли на упаковку в полиэтилен. Вот он — настоящий социальный пакет. Стоимость такого литра молока или кефира на прилавке ровно на тысячу рублей дешевле. Правда, сама упаковка не такая надежная, зато пользуется в последнее время все большим спросом.

Ассортимент упаковки остановился в пределах разумного. Понятно, что многие виды продукции по технологии не могут паковаться в пленку. Например, детское молоко. В остальном же, почему не снизить себестоимость социально значимого товара? Тем более, не в ущерб качеству. Срок хранения такого пакета — до недели. А до прилавка — рукой подать. Практически все молоко с этого конвейера поступает на столичный рынок.

Елена Линкова, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам минского городского молочного завода:

При такой цене потребитель может приобрести молочную продукцию значительно дешевле. Тем более, что производителем упаковочного материала — пленки — является белорусское предприятие.

В новом ракурсе сейчас принято смотреть и на другие социальные моменты. Не так давно в республике раздали дополнительные выплаты, как их называют, «на овощи». На этой неделе — очередной этап подобной поддержки организовали столичные власти. Денежную помощь в 500 тысяч рублей получат ветераны Великой Отечественной, в том числе инвалиды. А также пенсионеры, которые получают меньше 650 тысяч в месяц.

Ирина Дудка, заместитель начальника управления социальной поддержки населения комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома:

Всего на дополнительную помощь выделяется более 24 млрд. рублей, получить ее смогут более 40 тысяч жителей Минска. Выплаты начнутся на этой неделе.

А на Гомельщине адресную матпомощь удвоили за счёт внебюджетных средств. Несколько месяцев назад губернатор обратился к руководителям организаций и предприятий с просьбой поддержать работников в сегодняшнее непростое время материально. Просьбу услышало подавляющее большинство руководителей региона.

Надежда Серпикова, оператор линии Гомельского жирового комбината:

Повысили заработную плату. Вот уже два месяца получаем повышенную премию.

Надежда Серпикова в смену упаковывает 2,5 тонны мыла. Банное, детское, фруктовое и хозяйственное расходится по всему континенту. Резервы на материальную помощь нашли в собственной же прибыли.

Владимир Ермолик, директор Гомельского жирового комбината:

Мы не собираемся на этом останавливаться. В ближайшее время источники финансирования будут определены. Думаю, найдём способ заплатить и в ноябре, и в декабре помощь.

К оказанию адресной помощи присоединились и профсоюзы, и общественные организации. Общий объем доплат только в этом регионе за последний месяц составил 18 миллиардов рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».