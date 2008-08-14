Выгодно продать овощи отечественным производителям поможет биржа

Новый виток в решении вопроса реализации плодоовощной продукции произошёл после общения главы государства Александра Лукашенко с сельхозпроизводителями Гомельщины.

Сегодня в южном регионе искали оптимальные подходы к практическому выполнению поставленной задачи. Успехи белорусских овощеводов на лицо. Высокий урожай – закономерность последних лет. В 2007 году лук и капуста выращенные в Гомельской области в разы покрывали потребность региона. На внутреннем рынке такие объёмы оказались не востребованы, а продать пользуясь старыми методами торговли оказалось сложнее чем вырастить.

Правда воспользоваться удобством современных технологий спешат далеко не все сельхозпроизводители. Ведь биржа – это, прежде всего открытость сделок и рыночная объективность. Серые схемы, так же как и не достойное качество здесь не проходят.

За три года существования, через биржу продана лишь одна партия овощных консервов. Но всё должно измениться уже в ближайшее время: до массовой уборки лука остаются считанные дни. К этому времени сельхозпроизводители обещали подготовиться, тем более что условия работы на бирже элементарны. Как аграрии справятся с освоением новых торговых технологий покажет время. Но уже сейчас понятно, что именно от этого будет зависеть будущее целой отрасли.