Выгодно ли Беларуси давать льготы на строительство жилья?

Собственная квартира – уже не роскошь, а средство проживания. Но купить его сразу и самому – задача не из простых. Чтобы жилье стало реальностью, и работают социальные механизмы государства.

Этого момента ждут многие семьи. Для Анастасии и Валентина собственные 75 квадратных метров строились два года. На очереди – заботы из разряда приятных. Первые вещи новоселы привезли уже сегодня. А в планах – не сегодня-завтра заняться обустройством. Мебельный набор пока не стал реальностью, но условная расстановка уже есть. На все три комнаты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В этом доме за один день вручили ключи от 331 квартиры. Подавляющее большинство их владельцев год-полтора назад взяло на вооружение пятипроцентный кредит на строительство.

К примеру, Илья через несколько минут откроет свою четырехкомнатную. Всё как положено многодетному папе: вместе с женой воспитывает троих!

Илья Василевский, новосел:

Кредит оформляли, ждали, субсидия была. Государство помогло.

Татьяна Ненюкова с многодетным соседом пока не знакома, но заочно «за» таких людей. В категории льготных кредиторов тоже состоит. Впрочем, вопрос «А как сейчас?» большинство этих новоселов волнует постольку-поскольку. Зато волнует Сергея Карловича.

Председатель жилищно-строительного кооператива снова в отделе кредитования. Из 198 человек в его доме нельготников только 12. А подрядчик все еще уточняет цену квадратного метра. Тем не менее, два десятка людей из кооператива тоже получили пятипроцентные кредиты уже в новых, не самых простых экономических условиях.

Сергей Гульбис, председатель ЖСПК:

И в новых тоже! Часть людей в новых, человек 20, наверное. А основная масса успела до марта.

Так что соцпакет на строительство сейчас работает. Но, что называется, с умом. И сводится к тому объему, который можно позволить не в ущерб экономике страны.

Категории граждан, которые в первую очередь должны воспользоваться льготами, еще в июне обозначил президент. В свою очередь, правительство предложило выдавать льготные кредиты тем, кто стоит в очереди более 20 лет или проживает в ветхом жилье или общежитиях. Нюансов много, но разработка законодательства требует времени.

Вообще, за последние пять лет три из четырех квартир в Беларуси было построено с поддержкой государства. Иначе и быть не могло. Ведь возведение новых домов – это одна из основных составляющих экономики большого города. Поэтому, в частности, Минску, выгодно, чтобы человек мог позволить себе квартиру. Сегодня все ЖСПК на контроле мэрии. А в графике льготного кредитования большинство домов ввода и будущего года.

В перспективе строительные горизонты Минска будут расширять в брестском и московском направлениях. В то же время, в собственности у минчан находится 9,5 миллионов квадратных метров жилья в районе. И это далеко не предел, будет еще больше. Правительство разработало ряд мер по льготному выделению земельных участков.

Давать людям земельные участки – еще один вариант вывода очередников на квартиру из сложной ситуации. Причем это касается не только столичного пригорода. По стране уже определено 57 тысяч земельных участков для индивидуальной жилой застройки, в том числе для нуждающихся.

К слову, этой категории в своем проекте правительство прописало отдельную льготу. Совмин предлагает отдавать им земли в частную собственность или пожизненное владение всего за пятую часть от кадастровой стоимости участка. Многодетным и вовсе бесплатно.

В целом, территории вокруг городов будут развивать усиленными темпами. Об этом шла речь на встрече главы государства с премьер-министром. Высоколиквидные территории могут и должны использоваться с пользой.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Даны поручения, чтобы всю эту работу возглавили председатели райисполкомов. Для многодетных семей это предоставление бесплатно, в том числе в пригородах больших городов.

Что касается нуждающихся, правительство внесло такое предложение — за 20% кадастровой стоимости.



Стоимость земли может быть самой разной. Во-первых, в зависимости от того, для каких целей ее приобретают. К примеру, за участок под гостиницу надо заплатить вдвое больше, чем за дачный или коттеджный. А еще – наличие инфраструктуры, газо-, электроснабжения, удаленность от областного центра. Факторов десятки.

Александр Долженков, начальник управления учета и оценки земель Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь:

Чем дальше от Минска, тем стоимость ниже. Кадастровая стоимость зависит от факторов, о которых я говорил, — в пределах 15-20 километров, далее уже стоимость не влияет. Потому что рынок преимущественно возле крупных городов.

Самая дорогая земля в Беларуси сейчас в Боровлянском сельсовете Минского района. Столичный пригород традиционно в лидерах цен. Чуть дешевле обойдется участок в лучших местах вокруг Гродно и Гомеля. Ну а дешевле всего сейчас продают земли под Витебском.

Система льгот на квадратные метры, будь то на земле или девятом этаже, необходима. Не только самим людям, но и экономике государства. Пустыми они никому не нужны. Поэтому сейчас дело за взвешенными решениями, что называется, не в ущерб, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».