Выбор товаров и услуг станет больше, Минтранс рассчитывает заработать на транзите

В Минске говорили о том, как будет работать Таможенный союз. Что бы интеграция шла как часы, трем странам, а вернее предприятиям и бизнесменам, нужно разработать общие технические подходы. Иными словами говорить на одном экономическом языке. Ведь именно это позволит снять барьеры и исключить торговые войны.

Больше недели Беларусь живет и работает по Таможенному кодексу союза трех. Кому придется непросто, так это белорусским производителям. Теперь им нужно «особенно» держать марку, чтобы выдержать конкуренцию в Таможенном союзе. О том, что иногда это «дело техники», говорили сегодня в Минске.

В конференц-зале — специалисты десятка отечественных предприятий. Почти все они так или иначе работают «по стандарту». А именно — занимаются вопросами сертификации и качества продукции.

Валерий Злотник, консультант управления машиностроения Министерства промышленности Республики Беларусь:

Сегодня множество представителей предприятий-изготовителей техники, особенно тех, которые работают на экспорт, присутствуют на этом семинаре для того, чтобы идти в ногу со временем. Может быть, даже на один шаг впереди, чтобы не было какой-то прерывистости в поставках техники в третьи страны

Зачастую именно расхождение параметров технического регулирования — это определенные требования к продукции — может стать камнем преткновения для экспорта. И даже больше — пресловутый техрегламент может быть орудием в торговой войне.

Ирина Мухомендрикова, первый заместитель генерального директора молокоперерабатывающего предприятия:

Приведение к единым ветеринарных, санитарных требований при выработке пищевых продуктов, конкретно — молока и молочных продуктов, естественно, скажется положительно на работе всех предприятий и при экспорте продукции.

Первая десятка техрегламентов Таможенного союза должна быть подготовлена к сентябрю. Нормативные документы позволят снять барьеры в торговле на единой территории. До этого момента в таможенной тройке будет действовать единый перечень продукции, которая подлежит обязательной сертификации. Это более сотни позиций. Причем, он не отменяет действие национальных перечней, а является альтернативой для участников бизнеса.

Валерий Корешков, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

У бизнеса появляется дополнительная возможность работать по единым требованиям — это проще. Единые схемы подтверждения соответствия тоже упрощают процедуру. Самое главное — хождение единого сертификата и единой декларации на всем протяжении таможенного пространства.

Своя выгода в этом, казалось бы, техническом вопросе для производителей и у простого потребителя. Считается, что в борьбе за покупателя и клиента товаропроизводители будут ответственнее подходить к качеству. Причем, выбор товаров и услуг станет больше. Что еще увеличится, так это и транзит через Беларусь. За счет упрощения оформления грузов и унификации правил трех стран. Минтранс рассчитывает заработать на транзите.

Павел Божанов, начальник управления Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Только оптимистичные надежды прогноз: увеличится транзит и, как следствие, доходы Республики Беларусь от транзита и от обслуживания товаров в транспортно-логистических центрах. За пять лет рост доходов на 24% — это, в целом, от всех видов транспорта.

Это оптимистичный прогноз транспортного ведомства. Но, и с учетом всех рисков, транзитные возможности в рамках таможенной тройки позволят стране остаться в плюсе.