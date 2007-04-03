Вы еще не поставили прибор учета воды? Тогда мы идем к вам

Столичные власти призывают минчан устанавливать индивидуальные приборы учета воды.

Самый эффективный метод, говорят коммунальщики - убеждение. При этом напоминают, что приборы помогут значительно сэкономить и семейный бюджет. Ответ на вопрос "Быть или не быть прибору учета воды?" многие семьи решают быстро. Поговорили с работниками ЖЭСа, подсчитали и пришли к выводу: экономия должна быть экономной во всем.

:В семье Клепчик уже полгода как поставили на счетчик. Семейный бюджет от расходов на установку приборов существенно не пострадал. Затратили 180 тысяч, а статья расходов на оплату потребления воды уменьшилась почти на треть. Пример семьи Михаила Клепчик оказался заразительным. Уговаривать соседей на установку приборов учета воды долго не пришлось. Теперь они и сами кого хочешь убедят, что экономить можно и нужно.

Сейчас в Первомайском районе столицы приборами учета воды оснащено только 30% жилья. Но уже к концу этого года ситуация, говорят коммунальщики, изменится. 90 тысяч приборов учета воды - такова задача коммунальщиков Первомайского района Минска на ближайшие два года. В ее выполнении никто не сомневается. Главное, чтобы у горожан было желание счетчики ставить. Пока одни сомневаются, другие принимают работу сантехников.