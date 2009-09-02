ВВС США испытали химический лазер

Компания Boeing и ВВС США успешно провели испытания установленного на борту самолета C-130H химического лазера, который с воздуха поразил неподвижно стоящий на земле автомобиль.

В ходе испытаний, прошедших 30 августа, самолет с установленным на его борту лазером поднялся в воздух с авиабазы Киртлэнд (штат Нью-Мексико), взял курс на ракетный полигон White Sands Missile Range и выстрелил по мишени на земле.



Точность попадания, как отмечается в сообщении, обеспечивалась системой наведения луча, которая обнаруживает цель, а затем направляет к ней лазерный луч для ее поражения.



«Этот этап демонстрирует, что система управляемого энергетического оружия может преобразить боевое пространство и спасти жизни военнослужащих, предоставив в их распоряжение высокоточное средство поражения, действующее со скоростью света, что существенно снизит сопутствующие разрушения», - приводятся в сообщении слова вице-президента и главного менеджера противоракетных систем Boeing Грега Хислопа.



Испытание лазера, проведенное компанией Boeing, состоялось менее чем через три месяца после аналогичного теста от 13 июня, в ходе которого с воздуха была успешно поражена мишень на земле. В сообщении отмечается также, что компания планирует проведение дополнительных испытаний, в ходе которых будет показана ценность и практичность этого оружия.



Первые наземные испытания лазерного оружия были осуществлены компанией Boeing в мае прошлого года. Успешные стрельбы лазера прошли 13 мая на базе ВВС Киртлэнд (штат Нью-Мексико). Годом ранее на авиабазе Киртлэнд было также осуществлено порядка 50 испытаний лазера в лабораторных условиях.



Лазерное оружие, которое Boeing разрабатывает для Пентагона, должно поражать цели с минимальным сопутствующим ущербом, то есть уничтожать только то, во что попадает лазер. Новое оружие планируется использовать, в том числе, во время боевых операций в условиях города, сообщает Newsru.