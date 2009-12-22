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ВВП в республике должен вырасти на 11-13%

22 декабря 2009 12:33
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Все регионы Беларуси должны в 2010 году обеспечить запланированный рост экономики — таково требование Правительства.

Сегодня в Совете Министров говорили о достижении параметров прогноза социально-экономического развития страны на следующий год. Внутренний валовый продукт в республике должен вырасти на 11-13%. По словам премьер-министра, пересмотр показателей недопустим. Министерствам и ведомствам поручено разработать план действий по достижению цифр прогноза. Утвердить документы Совмин готов на следующей неделе.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:
Главное состоит в том, что бы максимально сбалансировать работу отраслей экономики и разработать необходимые подходы, которые лягут в основу нашей работы уже с 1 января 2010 без раскачек — потому что показатели очень напряженные, и работа отраслей экономики должна быть обеспечена с января текущего года.

# Экономика

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