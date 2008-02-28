Ввод в эксплуатацию объектов Госинвестпрограммы под контролем

Отвечать за своевременный ввод в эксплуатацию в текущем году объектов Госинвестпрограммы будут персонально руководители республиканских органов госуправления, облисполкомов, Мингорисполкома и других организаций.Общий контроль возложен на министра архитектуры и строительства Александра Селезнева. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров. В документе содержится перечень из 260 объектов госинвестпрограммы и лиц, на которых возлагается ответственность за ввод их в эксплуатацию. Определены также конкретные сроки сдачи объектов.