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Ввод в эксплуатацию объектов Госинвестпрограммы под контролем

28 февраля 2008 12:29
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Отвечать за своевременный ввод в эксплуатацию в текущем году объектов Госинвестпрограммы будут персонально руководители республиканских органов госуправления, облисполкомов, Мингорисполкома и других организаций.Общий контроль возложен на министра архитектуры и строительства Александра Селезнева. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров. В документе содержится перечень из 260 объектов госинвестпрограммы и лиц, на которых возлагается ответственность за ввод их в эксплуатацию. Определены также конкретные сроки сдачи объектов.
# Экономика

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