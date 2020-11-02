Ввод первого реактора БелАЭС в промышленную эксплуатацию запланирован на конец первого квартала 2021 года

Новости Беларуси. Ввод первого реактора на Белорусской АЭС в промышленную эксплуатацию запланирован на конец первого квартала 2021 года.

Как сообщили на БелАЭС, это станет третьим – заключительным – этапом запуска. Сейчас реактор находится на этапе физпуска, проводятся разного рода комплексные испытания. Специалисты подтверждают: проект реализуется в установленные сроки с соблюдением всех требований нормативной документации – от проектирования до ввода в промышленную эксплуатацию.

Ранее в интервью с главным инженером РУП «Белорусская атомная электростанция» Анатолием Бондарем, которое было опубликовано на нашем сайте 1 ноября 2020 года, была допущена оговорка. Сдача в промышленную эксплуатацию Белорусской атомной электростанции планируется в конце первого квартала 2021 года. Приносим свои извинения за неточность.