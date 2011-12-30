Второй транш финансового кредита из Антикризисного фонда ЕврАзЭС в размере 440 миллионов долларов перечислен Беларуси

На предприятии «Красносельскстройматериалы» завершено строительство крупнейшей в Беларуси линии по производству цемента

Новости Беларуси, Гродненская область. В результате производительность увеличится в два раза, а энергозатраты сократятся на треть. Более того, вместо дорогостоящего природного газа в качестве топлива здесь будут использовать уголь.