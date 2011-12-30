Второй транш финансового кредита из Антикризисного фонда ЕврАзЭС в размере 440 миллионов долларов перечислен Беларуси

Новости Беларуси, Минск. Мэр ознакомился с производством, поблагодарил коллектив за успешную работу и поздравил сотрудников с наступающими праздниками.
Новости Беларуси, Светлогорск. Помощь представителям малого и среднего бизнеса в Беларуси в уходящем году увеличилась почти вдвое. Что вполне объяснимо, ведь 2011-й был назван годом предприимчивости.
Новости Беларуси, Гродненская область. В результате производительность увеличится в два раза, а энергозатраты сократятся на треть. Более того, вместо дорогостоящего природного газа в качестве топлива здесь будут использовать уголь.
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