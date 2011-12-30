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Второй транш финансового кредита из Антикризисного фонда ЕврАзЭС в размере 440 миллионов долларов перечислен Беларуси

30 декабря 2011 13:51
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Новости Беларуси. В Министерстве финансов Беларуси сообщили, что кредит зачислен на счет ведомства в Национальном банке.Кредит будет направлен на пополнение международных резервных активов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
# Экономика # Белоруссия

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