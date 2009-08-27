Второй по величине работодатель в США намерен сократить 30 тыс. человек.

Почтовая служба США (USPS) планирует провести сокращение штатов.

Такому количеству человек будет предложено добровольно уволиться в обмен на компенсацию в размере 15 тыс. долларов. В общей сложности компания намерена потратить на компенсации 450 млн. долларов. Увольнения дадут возможность Почтовой службе сократить издержки на 6 млрд. долларов в 2009 году. Согласно условиям компании, ее сотрудники должны принять решение о добровольном уходе до 25 сентября 2009 года.

Во втором квартале 2009 года USPS получила убытки в размере 2,4 млрд. долларов. При этом финансовые потери компании с начала года достигли 4,7 млрд. долларов. Согласно прогнозам руководства USPS, убытки компании по итогам текущего финансового года, заканчивающегося 30 сентября 2009 года, составят 7 млрд. долларов, пишет «Рэспублiка».