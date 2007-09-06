"Второй хлеб" отвоёвывает первые позиции по своей рентабельности

Белорусский картофель вновь обретает спрос на зарубежном рынке.

Аграрии принялись за урожай овощных культур. В хозяйствах Могилёвщины сейчас картофельная страда. К массовой уборке "второго хлеба" приступили уже 19 районов области.



Картофелеводы мечтают о дожде. Время второй хлеб убирать, а за комбайном шлейф пыли поднимается. Уборка в таких условиях дело нелёгкое. Но и осадков дожидаться нельзя - потребители картофеля донимают. У СПК "Гигант" их много - два района столицы, все областные центры, да ещё и за рубеж продукция исправно отгружается.

В прошлом году по урожайности картофеля хозяйство первое место в

республике занимало. 400, а то и 500 центнеров с гектара - столько и в лучшие годы картофелеводства в Беларуси не собирали. В "Гиганте" признаются - многое почерпнули в зарубежных командировках. С оглядкой на отечественные условия.



Кстати, поиски рынков сбыта иногда отнимают у аграриев больше времени, чем

сбор урожая. Покупатель сегодня капризный. Ему подавай картофель расфасованный, а в некоторых случаях даже вымытый. В "Гиганте" собираются освоить фасовку в совершенстве. Чтобы упаковывать от тонны до килограмма. Даже при таких условиях картофель останется рентабельным.