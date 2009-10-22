Второй белорусский финансовый и инвестиционный форум в Минске

Оценка экономического развития Беларуси МВФ станет дополнительным сигналом для иностранных капиталовложений. Такое мнение высказали представители европейских компаний.

На форум собрались директора, аудиторы и менеджеры крупных компаний Евросоюза, которые хотят больше узнать о белорусских предприятиях. Кроме того, сейчас идет речь об открытии международных фондовых бирж для Беларуси, в частности, в Лондоне и во Франкфурте. Это будет хорошей возможностью привлечь большее количество иностранных инвесторов.

– Необходимо отметить, что существует разница между тем, как воспринимается Беларусь на Западе иностранными инвесторами, и как обстоят дела в реальности. Ситуация в вашей стране намного привлекательнее, чем она, к сожалению, преподносится, – отметил управляющий директор компании «Ротшильдс си Франция» Джованни Сальветти.

– Мы обсуждаем вопрос выделения средств из программы «Восточное партнерство» на образовательные тренинги для представителей белорусских предприятий. Это им лучше поможет ориентироваться в размещении их акций на биржах, а также по вопросам привлечение капитала, – сказал директор делового совета «Беларусь-ЕС» Джеймс Уилсон.