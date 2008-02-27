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Второе дыхание долевого строительства

27 февраля 2008 11:43
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УКС Мингорсполкома - государственный заказчик - возобновляет возведение жилья, строящегося с господдержкой. Сегодня в городе около 180 тысяч квадратных метров строится долевым путем. Но по ряду причин его объемы сократились. Если в 2005 и 2006 годах 50% жилья - а это 400 тысяч квадратных метров - строилось за счет дольщика, то к нынешнему году сократилось в 2,5 раза. Новый указ главы государства позволит нарастить объемы строительства жилья и стабилизировать цены за квадратные метры.
# Экономика

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