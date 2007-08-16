Вся система образования готова к началу нового учебного года

Президент Беларуси принял с докладом Министра образования Александра Радькова.

23 тысячи абитуриентов в этом году поступили на бюджетную форму обучения в высшие учебные заведения. Продолжается прием в сузы.

Отмечено, что упор молодежь делает на выбор технических специальностей. Они сейчас больше всего востребованы и на рынке труда. Александр Радьков отметил: с этого года будет сделан еще больший упор на подготовку специалистов под заказ конкретных предприятий.

Пришёл, сдал экзамены, поступил - именно так сложилась судьба самых подготовленных абитуриентов средне-специальных учебных заведений столицы. Итоги приёмной кампании сегодня подводят в колледжах и техникумах Минска. Средний конкурс здесь этим летом составил 2 человека на место. Лидером по популярности среди абитуриентов оказался Высший радиотехнический колледж, много желающих получить и медицинское образование.

По результатам вступительных испытаний стало ясно: уровень подготовки абитуриентов растет. На экзаменах не поставили практически ни одной "двойки".

90 миллиардов рублей выделили из столичного бюджета на подготовку школ города к новому учебному году. Прежде всего, эти средства пойдут на укрепление материально-технической базы учреждений образования. Еще 30 миллиардов направили на строительство новых школ и дошкольных учреждений.

Паспорта готовности к новому учебному году уже получили 112 минских школ. Остальные должны успеть к 25 августа.