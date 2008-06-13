Вся процедура государственных закупок в Беларуси должна быть максимально прозрачной и дебюрократизированной

Такое поручение сегодня озвучил Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании, посвященном вопросам порядка госзакупок в стране.

Проект Указа о совершенствовании данной процедуры был отправлен главой государства на доработку. А перед этим Александр Лукашенко выслушал все стороны: разработчиков законопроекта и непосредственных участников процесса закупок, осуществляемых на основе тендеров и торгов.

"Госзакупка" – этот термин активно стал использоваться в госструктурах с 2006 года, когда в Беларуси был принят Указ "О государственных закупках". До этого времени единая система законодательства для этой сферы отсутствовала. Указ установил общий порядок закупок товаров и услуг, осуществляемых полностью или частично за счет бюджетных средств. 2 года назад целью создания такого нормативного акта было повышение эффективности использования госбюджета. Сегодня практики уже говорят, что указ требует обновления.

Полтора года практики - и у Указа появились как его преимущества, так и определенные недостатки. Президент считает, что плюс – это создание своеобразной основы, вокруг которой удачно выстроилась система государственных закупок. Более того, реализация этого Указа позволила, к примеру, в прошлом году сэкономить бюджетных средств на сумму почти 170 млрд. рублей. О минусах Президент говорил с министром экономики, который разрабатывал новую версию Указа.

Тендер, аукцион, торги: как свидетельствует мировой опыт, альтернативы конкурсному процессу государственных закупок нет. Иначе коррупции и злоупотреблений в этой сфере не избежать. Александр Лукашенко выслушал все стороны: разработчиков законопроекта и непосредственных участников процесса закупок, осуществляемых на основе тендеров и торгов. Обновленная версия Указа экзамен не прошла.

Прозрачность, конкурентность, рациональное и эффективное использование бюджетных средств – такими качествами должна обладать усовершенствованная система госзакупок в Беларуси, отметил Президент. Какая она пока есть на самом деле – опытом поделился гомельский губернатор Александр Якобсон: волокита, излишний формализм, затягивание сроков.

Отправить на доработку проект Указа о совершенствовании порядка госзакупок – таков итог совещания у Президента страны. По мнению Главы государства в представленном проекте Указа необходимо значительно усовершенствовать терминологию, сделав её толкование однозначным. А саму процедуру госзакупок необходимо дебюрократизировать. Одной из мер, подвел итог совещания Президент, может стать передача всех полномочий в этой процедуре губернаторам и отраслевым министрам.

