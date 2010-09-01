Вступило в силу соглашение о распределении ввозных пошлин в Таможенном союзе Беларуси, России и Казахстана

Еще в мае стороны договорились, что каждая из стран-участниц получит свой процент от общей суммы платежей.

Таким образом, с 1 сентября для субъектов хозяйствования в республике немного изменяется порядок уплаты ввозной пошлины.

Теперь средства пойдут на отдельную бюджетную классификацию. После этого они не зачитываются в счет уплаты иных платежей. Пошлины по таможенным декларациям, оформленным до 1 сентября, остаются в белорусском бюджете. То есть, уплачиваются по-старому.

Государственный таможенный комитет Беларуси полностью готов к нововведению, аврала в работе нет.

Сергей Полудень, начальник управления Государственного таможенного комитета республики Беларусь:

Для предприятий практически никаких сложностей это не вызовет, здесь необходима внимательность бухгалтерии и перечисления на соответствующие счета таможенно-бюджетной классификации и таможенным органам. Для предприятий никаких издержек нет, за исключением тех случаев невнимательности, когда не в те ячейки будут забрасываться платежи — тогда могут возникать издержки, связанные с задержкой при таможенной оформлении.