Вступило в силу постановление Минэкономики о снятии ограничения торговых надбавок на большинство товаров

Регулирование сохранится лишь на социально-значимые — продукты питания, лекарства и товары для детей.

Изменится и порядок формирования отпускных цен на импортируемые товары. Он будет зависеть от цели их приобретения.

Изменения коснулись и отпускных цен на сельхозпродукцию: на картофель, овощи и фрукты установленное ранее ограничение не более 20% к закупочным ценам, применяться не будет.

Петр Жабко, первый заместитель Министра экономики Республики Беларусь:

«Мы сегодня регулируем очень важные услуги, которые являются составной частью затрат по выпуску продукта. Мы регулируем услуги коммунальные. Мы сегодня регулируем цену природного газа, цену электроэнергии, других энергоносителей. Есть 50 товарных позиций в нашем перечне, которые регулируются и не отпущены в свободное плавание».