Встреча в Санкт-Петербурге премьер-министров стран СНГ будет носить для Беларуси конкретный характер

Об этом Президенту Александру Лукашенко доложил глава правительства Сергей Сидорский. В течение одного рабочего дня пройдут переговоры в формате не только государств Содружества, но и ЕврАзЭС, а также Таможенного союза.

Президенту было доложено о тех соглашениях, которые готовятся к подписанию. Те документы, с которыми работала белорусская сторона, уже прошли все процедуры согласования у экспертов и готовы к подписанию. При этом существует ряд вопросов, по которым наша республика занимает принципиальную позицию. Это касается, прежде всего, отмены ограничений по свободному перемещению товаров в Таможенном союзе.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

– Мы будем отстаивать принципиальную позицию по таможенным пошлинам, в том числе на нефть и нефтепродукты, в рамках Таможенного союза. А также президентом даны ряд поручений, касающихся ввоза легковых автомобилей в нашу страну. Позиция белорусского Правительства и в том, чтобы максимально были учтены наши интересы. Они состоят в том, чтобы сохранить таможенные пошлины, или принять такие решения, которые устраивали бы все три государства. По крайней мере, Казахстан пока в переговорном процессе поддерживает белорусскую сторону.