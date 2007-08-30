Вскоре белорусы узнают цену на газ

Цена на газ для Беларуси на 2008 год будет определена к концу текущего года.

Об этом сегодня заявил заместитель генерального директора "Белтрансгаз" Винерий Волчуга. Он отметил, что в соответствии с действующим контрактом цена будет определяться по специальной формуле. В настоящее время стороны начали подготовку регламента по работе с этой формулой цены.

При этом Беларусь не планирует существенного изменения ставки на транзит в следующем году. Подписанный контракт с "Газпромом" предусматривает достаточно большую величину транзитной ставки, которая устраивает белорусскую сторону.

Как отметили в "Белтрансгазе" объем поставок российского газа в Беларусь в следующем году может быть несколько выше уровня текущего года. По мнению "Белтрасгаза" "Газпром" подтвердит объем поставок на 2008 год, который заложен в контракте до 2011 года. Они достаточны, чтобы удовлетворить всю потребность республики с учетом роста ВВП и газификации новых районов.

