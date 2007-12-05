Всемирный банк утвердил новую стратегию для Беларуси

Совет исполнительных директоров рассмотрел план сотрудничества с нашей страной на 2008-2011 годы. В рамках новой стратегии предусматривается выделять по 100 миллионов долларов долгосрочных займов в год на протяжении четырех лет. Ожидается помощь республике в решении экологических проблем глобального значения и задач в сфере энергетики, а также в повышении конкурентоспособности национальной экономики. Поддержка направлена на стимулирование роста доходов населения, при этом особое внимание уделяется повышению благосостояния уязвимых категорий.



Кроме того, Совет директоров Всемирного банка одобрил дополнительное финансирование в размере 15 миллионов долларов на поддержку проекта по модернизации инфраструктуры в социальной сфере Беларуси.