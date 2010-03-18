Всемирный банк расширил возможности финансовой поддержки Беларуси и рассчитывает на дальнейшее углубление партнерства

Об этом заявил вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии на встрече с премьер-министром нашей страны.

Филипп Ле Уэра высоко оценил достижения белорусской экономической модели и рекомендует другим странам внимательно изучить этот опыт. Проекты всемирного банка в Беларуси успешно работают, и это признак высокого уровня развития государственного управления.

Белорусский премьер в свою очередь отметил, что мы заинтересованы расширять отношения с Всемирным банком и в 2010 году правительство намерено обеспечить высокий экономический рост. ВВП Беларуси за два первых месяца года вырос на 3,5%.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Не имея сырьевых ресурсов, мы поддерживали экономическое развитие за счёт предприятий технологического уклада 4-5 уровней, мы смогли удержать ВВП, даже с его ростом. Внешние структуры — Всемирный банк, Международный валютный фонд — оказали значительную поддержку нашей экономике.

Филипп Ле Уэру, вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии:

Вы смогли обеспечит такой экономический рост, который ближе к китайскому, чем к европейскому, смогли существенно снизить уровень бедности в стране. Я вижу, что наши совместные проекты в Беларуси работают очень хорошо. Это является признаком высокого уровня госуправления в стране, что в свою очередь является важный элементом, который необходим для развития частного сектора.