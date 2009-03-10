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Всемирный банк планирует поддержать еще один белорусский проект в области энергоэффективности

10 марта 2009 17:54
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И готов представить 125 миллионов долларов. Окончательная договоренность о заеме будет достигнута, скорее всего, в конце этой недели.Об этом заявил старший специалист по энергетике – Пека Салминен, возглавивший группу экспертов МВФ, которая сегодня начала свою работу в Беларуси. По проекту в мини–ТЭЦ преобразуют шесть котельных в Гродненской, Гомельской, Витебской и Минской областях. Новейшее оборудование поможет не только сэкономить объемы потребляемого природного газа, но и снизить выбросы углерода и повысить энергетическую безопасность.
# Экономика

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