Всемирный банк планирует поддержать еще один белорусский проект в области энергоэффективности

И готов представить 125 миллионов долларов. Окончательная договоренность о заеме будет достигнута, скорее всего, в конце этой недели.Об этом заявил старший специалист по энергетике – Пека Салминен, возглавивший группу экспертов МВФ, которая сегодня начала свою работу в Беларуси. По проекту в мини–ТЭЦ преобразуют шесть котельных в Гродненской, Гомельской, Витебской и Минской областях. Новейшее оборудование поможет не только сэкономить объемы потребляемого природного газа, но и снизить выбросы углерода и повысить энергетическую безопасность.